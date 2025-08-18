Csizmadia László CIVILEK.INFO: „Az európai patrióták joggal szégyenkeznek, amikor Donald Trump leiskolázza a birodalom vezetésére önjelölt Ursula von der Leyen-t. Elképedve láthatjuk, hogy karonfogott társával, Manfred Weber-rel alattomos módszerekkel miként próbálnak az Európai Tanácsban népük jóvoltából odaküldött miniszterelnökök, államfők fölé kerekedni. Amerika saját kárán már megtanulta a leckét, Donald Trump tudja, hogy birodalmi demokráciát exportálni nem lehet, az minduntalan bukáshoz vezet. A mai lengyelországi események igazolják, hogy nemzetek szolgaságba helyezése megvett árulók alkalmazásával, az NGO-k közreműködésével és nem kevés pénzzel kitömésével sem megy. Annak elfogadásával, hogy „a haza minden előtt”, a patrióták a rogyadozó EU-t reformálva, tartós szövetségi rendszert építhetnek.”



