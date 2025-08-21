Péter, a becsületes, tisztességes, jellemes

Márki-Zay Péter Facebook: „Magyar Pétert nem kell szeretni, isteníteni pedig végképp nem, ám tény, hogy az elmúlt másfél évben egymaga többet tett a rendszerváltás esélyéért, mint az ellenzéki pártok együttvéve az elmúlt tizenöt évben. Egy nemzet életében pedig kellenek inspiráló, reményt és irányt adó célok. Ha pedig végre lesznek becsületes, tisztességes, jellemes vezetőink - valóban közszolgái a hazának -, akkor a sodródás és a stagnálás helyett elindulhatunk végre a felemelkedés útján.”