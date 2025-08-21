Péter, a szent

Jámbor András Facebook: „Amikor a Fidesz még az augusztus 20-i műsorba is megpróbálja belekeverni a politikai ellenfelet lejárató hazug propagandát, akkor szó szerint mondhatjuk: ezeknek semmi sem szent!”
Jámbor András Facebook: „Amikor a Fidesz még az augusztus 20-i műsorba is megpróbálja belekeverni a politikai ellenfelet lejárató hazug propagandát, akkor szó szerint mondhatjuk: ezeknek semmi sem szent!”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.