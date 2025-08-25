Rendkívüli

Szijjártó Péter kemény választ küldött a fenyegetőző ukránoknak

Így írnak Ökgondolatokgyűjtemény

Peti és a naftalinszagú bérlakásprogram

Peti és a naftalinszagú bérlakásprogram

Pálfy Dániel Ábel
2025. 08. 25. 8:05
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Pálfy Dániel Ábel Mandiner: „Magyar Péter és SZAKÉRTŐI szakmai alapon kidolgozták elővették ezt a rendkívül sikeres, naftalinszagú balliberális kampányelemet, mondván: erre biztos harapni fognak majd a „fiatalok”. A kormány meg kér egy kávét. Mert egyrészt a magyar fiataloknak is van annyi esze, hogy tudják, mit válasszanak egy 25 évig fix ugyanolyan vagy kicsit nagyobb összegű törlesztőrészlet és a szinte biztosan folyamatosan emelkedő bérleti díj között. Pontosan tudják, hogy ahelyett, hogy a bérbeadó zsebét tömnék, jobb a saját tulajdonukba fektetni a pénzt. És ez még csak le sem köti őket, hiszen ha pár évre külföldre mennének tanulni, az Otthon Start Program keretében vett lakást akár bérbe is adhatják, vagy ha valamiért pénzre lesz szükségük, 5 év múlva el is adhatják és törleszthetik a nyereségből a fennmaradó tartozásukat a bank felé. Másrészt. Mármint– hogy ismét ezzel a képzavarral éljek – másrészt a kormány azért kér kávét, mert ahogy a bevezetőben említettem, a magyar ember szereti, ha saját tulajdonú ingatlannal rendelkezik.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bank Barbara
idezojelekdiktatúra

„Ha túlélted, hallgass!”

Bank Barbara avatarja

A totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapjára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.