Peti és a naftalinszagú bérlakásprogram

Pálfy Dániel Ábel Mandiner: „Magyar Péter és SZAKÉRTŐI szakmai alapon kidolgozták elővették ezt a rendkívül sikeres, naftalinszagú balliberális kampányelemet, mondván: erre biztos harapni fognak majd a „fiatalok”. A kormány meg kér egy kávét. Mert egyrészt a magyar fiataloknak is van annyi esze, hogy tudják, mit válasszanak egy 25 évig fix ugyanolyan vagy kicsit nagyobb összegű törlesztőrészlet és a szinte biztosan folyamatosan emelkedő bérleti díj között. Pontosan tudják, hogy ahelyett, hogy a bérbeadó zsebét tömnék, jobb a saját tulajdonukba fektetni a pénzt. És ez még csak le sem köti őket, hiszen ha pár évre külföldre mennének tanulni, az Otthon Start Program keretében vett lakást akár bérbe is adhatják, vagy ha valamiért pénzre lesz szükségük, 5 év múlva el is adhatják és törleszthetik a nyereségből a fennmaradó tartozásukat a bank felé. Másrészt. Mármint– hogy ismét ezzel a képzavarral éljek – másrészt a kormány azért kér kávét, mert ahogy a bevezetőben említettem, a magyar ember szereti, ha saját tulajdonú ingatlannal rendelkezik.”