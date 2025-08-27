Peti mindig tagad és támad

Mandula Viktor Facebook: „De Magyar soha semmilyen tévedését vagy hazugságát nem ismeri el, másfél éve minden lebukásra vagy szembesítésre acsargással és dühödt visszatámadással reagál, ezért az, hogy a Tisza párt elnöke tagadja az SZJA-emelési terveket, az égvilágon semmit nem jelent a tények szempontjából. Hiszen tagadta már ő azt is, hogy politikusnak készül, tagadta, hogy felvenné az EP-mandátumot, tagadta, hogy kötelet ajánlott Medgyessy Péternek, tagadta a Dezső András által kihozott rendőrségi jelentést, tagadta a mentőszolgálati jegyzőkönyvet az eljátszott öngyilkosságról, tagadta, hogy telefont rabolt és Dunába dobott, tagadta, hogy aláírt volna egy uniós dokumentumot, amelyen ott virított az aláírása, és egy EP-képviselő kérdésére az Európai Parlamentben kerekperec letagadta, hogy titokban felvette volna a feleségét. A hipnotizált, szájtáti rajongóknak bőven elég bármilyen kellemetlen ügyre annyit vakkantani magyarázatként, hogy "Rogán" meg "propaganda", Magyar pedig az ellenzéki közegnek ezen szellemi és erkölcsi igénytelenségével durván vissza is él.”
Így írnak ők – Augusztus 27., délelőtt