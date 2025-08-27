Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Peti mindig tagad és támad

Peti mindig tagad és támad

Mandula Viktor
2025. 08. 27. 8:35
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mandula Viktor Facebook: „De Magyar soha semmilyen tévedését vagy hazugságát nem ismeri el, másfél éve minden lebukásra vagy szembesítésre acsargással és dühödt visszatámadással reagál, ezért az, hogy a Tisza párt elnöke tagadja az SZJA-emelési terveket, az égvilágon semmit nem jelent a tények szempontjából. Hiszen tagadta már ő azt is, hogy politikusnak készül, tagadta, hogy  felvenné az EP-mandátumot, tagadta, hogy kötelet ajánlott Medgyessy Péternek, tagadta a Dezső András által kihozott rendőrségi jelentést, tagadta a mentőszolgálati jegyzőkönyvet az eljátszott öngyilkosságról, tagadta, hogy telefont rabolt és Dunába dobott, tagadta, hogy aláírt volna egy uniós dokumentumot, amelyen ott virított az aláírása, és egy EP-képviselő kérdésére az Európai Parlamentben kerekperec letagadta, hogy titokban felvette volna a feleségét. A hipnotizált, szájtáti rajongóknak bőven elég bármilyen kellemetlen ügyre annyit vakkantani magyarázatként, hogy "Rogán" meg "propaganda", Magyar pedig az ellenzéki közegnek ezen szellemi és erkölcsi igénytelenségével durván vissza is él.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekTisza Párt

Egy idomított csimpánz gondolatai

Felföldi Zoltán avatarja

A városi íróasztal-szakértők a vidéki problémák beazonosítására is képtelenek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.