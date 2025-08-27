Peti mindig tagad és támad

Mandula Viktor Facebook: „De Magyar soha semmilyen tévedését vagy hazugságát nem ismeri el, másfél éve minden lebukásra vagy szembesítésre acsargással és dühödt visszatámadással reagál, ezért az, hogy a Tisza párt elnöke tagadja az SZJA-emelési terveket, az égvilágon semmit nem jelent a tények szempontjából. Hiszen tagadta már ő azt is, hogy politikusnak készül, tagadta, hogy felvenné az EP-mandátumot, tagadta, hogy kötelet ajánlott Medgyessy Péternek, tagadta a Dezső András által kihozott rendőrségi jelentést, tagadta a mentőszolgálati jegyzőkönyvet az eljátszott öngyilkosságról, tagadta, hogy telefont rabolt és Dunába dobott, tagadta, hogy aláírt volna egy uniós dokumentumot, amelyen ott virított az aláírása, és egy EP-képviselő kérdésére az Európai Parlamentben kerekperec letagadta, hogy titokban felvette volna a feleségét. A hipnotizált, szájtáti rajongóknak bőven elég bármilyen kellemetlen ügyre annyit vakkantani magyarázatként, hogy "Rogán" meg "propaganda", Magyar pedig az ellenzéki közegnek ezen szellemi és erkölcsi igénytelenségével durván vissza is él.”