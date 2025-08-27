Próbálj meg lazítani...

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Ágh Attila
2025. 08. 27. 8:35
Ágh Attila Népszava: „Előrebocsátva: nem kétséges, hogy a remélt ellenzéki győzelem utáni kormányváltás nem hoz automatikusan rendszerváltást, sőt bizonyosan nehéz és keserves folyamat lesz, megvan azonban a történelmi esély a demokratizálásra. De a régóta ellenzékben vergődő, levitézlett pancserpártok ebben inkább akadályt, mint esélyt jelentenek, hiszen jelentős történelmi felelőségük van egyrészt az Orbán-rezsim hatalomra jutásában, másrészt az álságos és gyatra ellenzéki politizálás révén annak tartós konszolidációjában.”

