Próbálj meg lazítani...

Ágh Attila Népszava: „Előrebocsátva: nem kétséges, hogy a remélt ellenzéki győzelem utáni kormányváltás nem hoz automatikusan rendszerváltást, sőt bizonyosan nehéz és keserves folyamat lesz, megvan azonban a történelmi esély a demokratizálásra. De a régóta ellenzékben vergődő, levitézlett pancserpártok ebben inkább akadályt, mint esélyt jelentenek, hiszen jelentős történelmi felelőségük van egyrészt az Orbán-rezsim hatalomra jutásában, másrészt az álságos és gyatra ellenzéki politizálás révén annak tartós konszolidációjában.”