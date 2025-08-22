Vadai Ágnes Facebook.: „Iskolák, utak és hidak nem épültek meg és nem is fognak. De a TEK bővítése éppen most lett kiemelt beruházás. Hiába no! Jönnek a választások!”
Így írnak ők – Augusztus 22., délután
Vadai Ágnes Facebook.: „Iskolák, utak és hidak nem épültek meg és nem is fognak. De a TEK bővítése éppen most lett kiemelt beruházás. Hiába no! Jönnek a választások!”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.