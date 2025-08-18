Rögvalóság

Ceglédi Zoltán Facebook: „A kormányváltás elengedhetetlen előfeltétele Orsósnak hívni a miniszterelnököt, különben sose leszünk európai jogállam.”
Így írnak ők – Augusztus 18., délelőtt
