Így írnak Ökgondolatokgyűjtemény

Rögvalóság II.

Rögvalóság II.

Kötter Tamás
2025. 08. 18. 16:01
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kötter Tamás Facebook: „Elképesztő, ahogy ez a bosszútól vezérelt, önimádattól hajtott III. Richárd hű (média, balos éttermiség) csatlósaitól kísérve valóság show csinál a politikából, mindent alávetve a pillanatnak. Intellektuális ürességét miként palástolja üres média médiahack-ek és látvány politizálás segítségével. Programja persze nincs, de nem is lehet, mivel azt a gazdái, a magyar és külföldi nagyfiúk már megírták neki, és gondolom, hogy stábot is tennének alá- a 2002-2010 közötti csapat ott vicsorog a nyomában, és minden nap előkerül valamelyik régi, lejárt szavatosságú alak a szellemi -lelki pöcegödörből, hogy tartsa a markát.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTelex

A befogadó hadsereg szükségessége

Bayer Zsolt avatarja

„A nőkre is kiterjesztett sorkatonaság azonban még így is kérdéseket vet fel: valóban befogadóbb lesz a sereg a változástól?”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.