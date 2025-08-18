Rögvalóság II.

Kötter Tamás Facebook: „Elképesztő, ahogy ez a bosszútól vezérelt, önimádattól hajtott III. Richárd hű (média, balos éttermiség) csatlósaitól kísérve valóság show csinál a politikából, mindent alávetve a pillanatnak. Intellektuális ürességét miként palástolja üres média médiahack-ek és látvány politizálás segítségével. Programja persze nincs, de nem is lehet, mivel azt a gazdái, a magyar és külföldi nagyfiúk már megírták neki, és gondolom, hogy stábot is tennének alá- a 2002-2010 közötti csapat ott vicsorog a nyomában, és minden nap előkerül valamelyik régi, lejárt szavatosságú alak a szellemi -lelki pöcegödörből, hogy tartsa a markát.”