„Selyemjogász”

„Selyemjogász”

Hont András
2025. 08. 30. 15:52
Hont András Facebook: „"A leendő TISZA-kormány alatt bűncselekménynek fog számítani, ha egy sajtótermék szándékosan, rosszhiszeműen valótlanságot állít, főleg ha ezt az egyértelmű cáfolat után követi el". Ezzel kívánok további önsorsrontó propagandamunkát a magukat függetlennek gondoló sajtómunkatársaknak. Egyben megjegyzem, a rágalmazás jelenleg is bűncselekmény (ezt a selyemjogász úr kedvéért is mondom), csak a szabadságvesztés került ki a sajtó útján elkövetett rágalmazás/becsületsértés lehetséges büntetési tételei közül, és az sem minden esetben.”

Néző László
Kit fenyegetsz, te félkegyelmű?

Bíróság, börtön – ezzel fenyegetsz bennünket? Ennyire futja?

