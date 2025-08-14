Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Szájhősök

Szájhősök

Kondor Katalin
2025. 08. 14. 11:16
Kondor Katalin Magyar Hírlap: „Én azt látom, hogy a szép egyre inkább eltűnőben van az életünkben. Előtérbe került a durva, önző, jópofáskodó magatartás, „tobzódunk” a szájhősökben, vagy ahogy drága barátom, Szigethy Gábor idézte egyik írásában Kodály Zoltánt, aki úgy vélte, hogy „sűrűsödő időkben burjánzó veszély: megszaporodnak a fecsegők, a „szájhazafiak”, a lent és fent feleslegesen szájukat jártató nagyhangúak – s fogyatkoznak a bátor tettek, a pillanat korlátozottságában a lehetséges jövő felé hidat álmodó cselekedetek.” Nehéz ezzel vitatkozni, mert hogy igaz szavak, Kodály Zoltán éleslátó volt.”

Bayer Zsolt
idezojelekHadházy

Látlelet

Alvó embert lefotózni titokban: a legalja.

