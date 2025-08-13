Kötter Tamás Facebook:

„Nézem, ahogy az ördög a színpadon egy érzelmektől mentes arcú kissrác testébe bújva egy pillanatra mégis elvigyorogja magát. Lám lám amikor a zene, a showbusiness, színpad adta hatalom találkozik a totális unalommal és ürességgel, akkor mit ki nem lehet hozni ezekből a kialakulatlan személyiségekből. Természetesen, ismerve a valóságot, néhányan biztosan szívtak aznap rendesen, de a többség, ehhez mégiscsak gyáva; ahogy gyáva mind ahhoz az erőszakhoz, macsó életstílushoz, amit a rapperek élnek, illetve általában csak a szövegeik meg fogalmaznak.”