Tárgyalni lehetetlen

Bálint Botond Pesti Srácok: „És az EU jelenlegi vezetésével, és a mögöttük álló érdekcsoportokkal továbbra sem lehet arról tárgyalni, hogy egy szuverén nemzetállam kimaradhasson olyan nyilvánvalóan végzetes döntésekből, amelyek az adott tagállam számára azonnal drámai károkat okoznának. Az EU elitje nem megértést vagy önmérsékletet tanúsított, amikor kihagyott bennünket például az energiaszankciókból, hanem egyszerűen nem érezte még érettnek a helyzetet arra, hogy a tagállami vétó megszüntetését kierőszakolja.”