Tessék megnyugodni Laci bácsi!

Juszt László Facebook: „Tévedés ne essék, ez komoly jogászi feladat, hiszen legalább 60-70 csatlakozó törvényt is módosítani kell ahhoz, hogy azok kapcsolódva az alaptörvényhez Orbánt akár “dinasztikus” uralkodóvá tegye. Nem tévedés! Ezzel a parlamenttel és ezzel a kétharmaddal ütésállóvá, életfogytig tartóvá, s akár még örökölhetővé is tehetik a pozíciót. Egyszersmind szinte a nullához redukálhatják a miniszterelnöki funkciót, amit abban az esetben akár meg is nyerheti bárki más. Tetszik, vagy nem a lehetőség adott.”