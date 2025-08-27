Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Tessék megnyugodni Laci bácsi!

Juszt László
2025. 08. 27. 8:35
Juszt László Facebook: „Tévedés ne essék, ez komoly jogászi feladat, hiszen legalább 60-70 csatlakozó törvényt is módosítani kell ahhoz, hogy azok kapcsolódva az alaptörvényhez Orbánt akár “dinasztikus” uralkodóvá tegye. Nem tévedés! Ezzel a parlamenttel és ezzel a kétharmaddal ütésállóvá, életfogytig tartóvá, s akár még örökölhetővé is tehetik a pozíciót. Egyszersmind szinte a nullához redukálhatják a miniszterelnöki funkciót, amit abban az esetben akár meg is nyerheti bárki más. Tetszik, vagy nem a lehetőség adott.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

