Utcai harcos

Ujhelyi István
2025. 08. 24. 15:22
Ujhelyi István, Facebook: „És van Orbán Viktor, a Fidesz miniszterelnöke. A szuverenista utcai harcos, aki egymaga száll szembe a brüsszeli birodalommal, aki a szabadságvágyat törzsi zsigereiben hordó magyarságot ideológiai és gazdasági láncra verni akaró brüsszelita összeesküvés egyetlen igaz ellenállója. Aki képes megakadályozni minden uniós támadást, csapdát és próbálkozást, aki nem fél visszautasítani bármilyen uniós pénzt a pannon szuverenizmus védelmében, aki egész emberi valójában tulajdonképpen egy, a globalistáknak bátran felmutatott középső ujj.”

