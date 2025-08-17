Ujhelyi István Facebook: „Arra sem gondolok, hogy az el- és felszabaduló indulatok miatt folyamatos fizikai atrocitások fogják érni az immár nimbuszát és házi testőrséget nélkülözni kénytelen politikust; ne is legyen így! Abban viszont biztos vagyok – és ahogy gondolom, ő is -, hogy a népharag okozta bukás után hamar elporladnak majd a most erősnek gondolt korrupciós vérszerződések, a politikai egymást kisegítő ígéretek. Orbánnak pedig így vagy úgy, de el kell majd számolnia az elmúlt tizenhat évvel az őt leváltó nép felé.”