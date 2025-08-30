Van baj, elég

Rákay Philip Facebook: „Isten látja a lelkemet, elkezdtem megválaszolni a Tisza önjelölt kultuszminiszterének – Nagy Ervinnek - hozzám intézett mai sorait, aki - minden intellektusát gondosan összegereblyézve - ötödikeseket megszégyenítő színvonalú írásművével szórakozatta övéit. Egyesével cáfolni kezdtem a velem kapcsolatos, gyűlölettel vegyes, ordas hazugságait, aztán történt valami. Ránéztem erre a fotóra, és abbahagytam a nyílt levelet. Megszántam. Van ennek a szerencsétlennek elég baja, nélkülem is...”