Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Van baj, elég

Van baj, elég

Rákay Philip
2025. 08. 30. 8:48
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Rákay Philip Facebook: „Isten látja a lelkemet, elkezdtem megválaszolni a Tisza önjelölt kultuszminiszterének – Nagy Ervinnek - hozzám intézett mai sorait, aki - minden intellektusát gondosan összegereblyézve - ötödikeseket megszégyenítő színvonalú írásművével szórakozatta övéit. Egyesével cáfolni kezdtem a velem kapcsolatos, gyűlölettel vegyes, ordas hazugságait, aztán történt valami. Ránéztem erre a fotóra, és abbahagytam a nyílt levelet. Megszántam. Van ennek a szerencsétlennek elég baja, nélkülem is...”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Ez bizony komoly vita

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.