Bálint Botond PestiSrácok: „Mondjuk a sztárolt személy posztjai, meg a telex és a 444 cikkei között már jelentős különbség nem is mutatható ki. Persze érthető az elkeseredésük, hiszen már hónapok óta kell politikai tevékenységként beállítaniuk a robothangú rapper hosszúra nyúlt turnéját. De Isten nem ver bottal, jelenleg nem tudok borzasztóbb legális büntetést elképzelni, mint azt, hogy valakinek Magyar Péter minden posztját el kell olvasnia és minden videóját meg kell néznie. Van pokol. (Mosolyjel.)”