Veszélyes ötletelés

ifj. Lomnici Zoltán CIVILEK.INFO: „Az országgyűlési választásokkal kapcsolatos megmérettetésre készülő ellenzék megkezdte a veszélyes politikai ötletelését, amivel folytatják azt a politikai hagyományt, amellyel az elmúlt időszakban módszeresen és gátlások nélkül megtévesztették a választókat. A demagóg, felelőtlen ötletelés és ígérgetés azt is előre vetítheti, hogy kormányra kerülve vigyázatlan költségvetési és gazdaságpolitikájuk árát már rövid távon ismét a magyar emberekre fogják terhelni.”