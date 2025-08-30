Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Veszélyes ötletelés

Veszélyes ötletelés

Ifj. Lomnici Zoltán
2025. 08. 30. 8:48
ifj. Lomnici Zoltán CIVILEK.INFO: „Az országgyűlési választásokkal kapcsolatos megmérettetésre készülő ellenzék megkezdte a veszélyes politikai ötletelését, amivel folytatják azt a politikai hagyományt, amellyel az elmúlt időszakban módszeresen és gátlások nélkül megtévesztették a választókat. A demagóg, felelőtlen ötletelés és ígérgetés azt is előre vetítheti, hogy kormányra kerülve vigyázatlan költségvetési és gazdaságpolitikájuk árát már rövid távon ismét a magyar emberekre fogják terhelni.”

