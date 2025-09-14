Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

A balatoni dugók és a Tisza

A balatoni dugók és a Tisza

Ambrózy Áron
2025. 09. 14. 7:56
Ambrózy Áron Pesti Srácok: „Embertársaim! Nem engedhetjük meg, hogy Magyarországon rosszul érezzék magukat a milliomosok! Adózzunk havonta több százezer forinttal többet, hogy ne legyen pénzünk nyaralni és szórakozni! Mert azzal csak zavarjuk azokat, akik megérdemlik a gazdagságot! Najó, csak vicceltem. Leszarom őket. Tök szívesen ülök a dugóban, tudva, hogy ők is ott szoronganak. És utána beülök előttük az étterembe. A szaki haverom meg odaköltözik a családdal melléjük, mert keres annyit, mint egy orvosbáró vagy egy vállalati jogász. A 33 százalékos adóról meg álmodozzanak tovább, de nélkülünk!”

