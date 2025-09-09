Skrabski Fruzsina Facebook: „Kívánom az ellenzéknek, hogy élje át a győzelmet, ahogy mi is átéltük 2010-ben. Fantasztikus volt. De arról nem tehetek, ha a jelöltjük alkalmatlan. Egyre több lelkes tiszás mondja azt nekem dühösen, hogy a végén Orbánra kell szavazzon, mert ez a csávó vállalhatatlan. Volt olyan kommentelő, aki tízkörömmel védte itt a Tiszát és egy kétségbeesett levelet írt, hogy milyen szörnyűségeket művelt a Fidesz a városukban, érti, hogy már Tölgyessy, Magyar György és Puzsér is kritikus Magyarral, de mit csináljon? Őszintén megértem - írtam neki, de Magyar a legrosszabb Fidesz.”



