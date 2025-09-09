Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

A csávó vállalhatatlan

A csávó vállalhatatlan

Skrabski Fruzsina
2025. 09. 09. 15:19
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Skrabski Fruzsina Facebook: „Kívánom az ellenzéknek, hogy élje át a győzelmet, ahogy mi is átéltük 2010-ben. Fantasztikus volt. De arról nem tehetek, ha a jelöltjük alkalmatlan. Egyre több lelkes tiszás mondja azt nekem dühösen, hogy a végén Orbánra kell szavazzon, mert ez a csávó vállalhatatlan. Volt olyan kommentelő, aki tízkörömmel védte itt a Tiszát és egy kétségbeesett levelet írt, hogy milyen szörnyűségeket művelt a Fidesz a városukban, érti, hogy már Tölgyessy, Magyar György és Puzsér is kritikus Magyarral, de mit csináljon? Őszintén megértem - írtam neki, de Magyar a legrosszabb Fidesz.”


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Elvonási tünet? Alkoholista focistával bővült Magyar Péter szégyenpadja

Csépányi Balázs avatarja

Váczi Zoli is megérkezett. Mi jöhet még?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.