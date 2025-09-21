A debreceni Csokonai 

Kondor Katalin Magyar Hírlap: „A színházak sorsa szinte mindig regényes. Már csak azért is, mert sűrűn jönnek-mennek benne a híres színészek, rendezők, a társulat sztárjainak élete meg mindig érdekelte, s ma is érdekli a színházszerető embereket. Aldobolyi Nagy Györgytől, az igen sokoldalú és művelt zeneszerző, dalszövegírótól, akinek zenés darabjait számos színházban játszották, s teszik ezt mindmáig, nos tőle halottam évekkel ezelőtt azt az anekdotát, hogy annak idején, talán az 1830-as években miként határozta el a debreceni Városi Tanács, hogy színházat épít. Nos úgy, hogy összeültek, valaki előterjesztette az ötletet és tanácskozni kezdtek. Tanácskoztak, tanácskoztak, de nem nagyon tudták egymást meggyőzni, miért éppen színházra lenne szüksége a cívisvárosnak. Ekkor nekiszegezték a javaslattevőnek a kérdést, mondja meg ő, tulajdonképpen miért is kell ide színház? Hát, mondja erre az illető, azért, mert Kassán már van. Nagyváradon is van, Pesten is van. Jó-jó, kérdezték a tanácskozók, de miért legyen Debrecenben? Mert telik! – hangzott a felelet. Tellett, hiszen meg is építették a színházat, vitathatatlanul a debreceniek örömére, s úgy vélem, mindmáig nagyon örülnek a debreceniek annak, hogy volt miből felépíteni. S nemrég arra is „tellett”, hogy 2019 és 2023 között teljeskörű felújításon esett át a színház. A városnak és a színház valamennyi tagjának és rajongójának kívánunk szép és sikeres ünneplést.”