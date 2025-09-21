Nagy Attila Tibor Facebook: „Nem voltam elájulva Orbán Viktor beszédétől és ez - Lázár Jánost leszámítva - a többiekre is igaz. A körítés, a felhozatal ugyanakkor erősre sikerült: számos közéleti szereplő, híresség, tudós biztosította támogatásáról a mostani hatalmat. Megjegyzendő, hogy a Fidesz nem a pártszervein keresztül jelent meg, hanem "digitális transzmissziós szíjként", ez most a DPK. És folytatódik a "magyarságverseny" is, ami a Fidesz erős oldala.”