Bogár László, Magyar Hírlap: „A világ jelenlegi helyzetének és jövőbeli állapotának a megértésében csak az segíthet minket, ha tudomásul vesszük, hogy a káosz legvégső oka az, hogy három nagy ciklus vége esik most egybe, és ezek egymást erősítő hatásának következménye jelenik meg előttünk. Véget ért az amerikai birodalom száz éve, és mivel nincs újabb, (hetedik) nyugati birodalom, ezért a modern Nyugat egész hatszázéves ciklusa is véget ért. Ráadásul az a háromezer éve a világot mozgató létszerveződési mód is véget érni látszik, amelynek a modern Nyugat csak egy megjelenési formája volt. Ebből a szemszögből már teljesen érthető, hogy a rendezetlenség vált a „rend” lényegévé, hisz e ciklusvégek egybeesése olyan mélységig szaggatja fel a rend megmélyebb szövetrendszerét, amire talán soha nem volt még példa az emberiség történetében. Rövid távon (azaz néhány évtizedes távlatban) a világhatalom gyakorlására most csak egy USA, Kína, Orosz Háromtest Birodalom lenne képes, ám ennek létrejötte igen bonyolult és kényes folyamat. Legfőképpen azért, mert a Háromtest uralmát legelőször Európában kellene beüzemelni, de éppen Európában mutatja meg magát a legbrutálisabban az a destruktív ellenerő, amelynek fő törekvése, hogy ha már nem képes konstruktív alternatívát megmutatni a Háromtest Birodalommal szemben, akkor legalább destruktív »alternatívaként« minden létező módon akadályozza annak európai beüzemelését.”