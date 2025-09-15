Rendkívüli

Bayer Zsolt felhívása: Itt az ideje megmutatni, hogy a fehér életek is számítanak

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

A káosz legvégső oka

A káosz legvégső oka

Bogár László
2025. 09. 15. 8:15
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bogár László, Magyar Hírlap: „A világ jelenlegi helyzetének és jövőbeli állapotának a megértésében csak az segíthet minket, ha tudomásul vesszük, hogy a káosz legvégső oka az, hogy három nagy ciklus vége esik most egybe, és ezek egymást erősítő hatásának következménye jelenik meg előttünk. Véget ért az amerikai birodalom száz éve, és mivel nincs újabb, (hetedik) nyugati birodalom, ezért a modern Nyugat egész hatszázéves ciklusa is véget ért. Ráadásul az a háromezer éve a világot mozgató létszerveződési mód is véget érni látszik, amelynek a modern Nyugat csak egy megjelenési formája volt. Ebből a szemszögből már teljesen érthető, hogy a rendezetlenség vált a „rend” lényegévé, hisz e ciklusvégek egybeesése olyan mélységig szaggatja fel a rend megmélyebb szövetrendszerét, amire talán soha nem volt még példa az emberiség történetében. Rövid távon (azaz néhány évtizedes távlatban) a világhatalom gyakorlására most csak egy USA, Kína, Orosz Háromtest Birodalom lenne képes, ám ennek létrejötte igen bonyolult és kényes folyamat. Legfőképpen azért, mert a Háromtest uralmát legelőször Európában kellene beüzemelni, de éppen Európában mutatja meg magát a legbrutálisabban az a destruktív ellenerő, amelynek fő törekvése, hogy ha már nem képes konstruktív alternatívát megmutatni a Háromtest Birodalommal szemben, akkor legalább destruktív »alternatívaként« minden létező módon akadályozza annak európai beüzemelését.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Stefán Csaba
idezojelekválság

Válságban az európai mainstream pártok

Stefán Csaba avatarja

Csak a jobboldali kihívók képesek az értékek és az érdekek szintjén is koherens ajánlatot adni a választóknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.