A láthatatlan ember

Tarr Zoltán Facebook: „Jövőre döntünk. A múlt árnyékát választjuk, vagy a fényes jövőt? A kordonok mögé zárt hatalmat, vagy a szabad, európai Magyarországot? A választás a miénk. És mi választani fogunk.”
Tarr Zoltán Facebook: „Jövőre döntünk. A múlt árnyékát választjuk, vagy a fényes jövőt? A kordonok mögé zárt hatalmat, vagy a szabad, európai Magyarországot? A választás a miénk. És mi választani fogunk.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.