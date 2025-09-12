Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

A liberálisok igazi arca

Bálint Botond
2025. 09. 12. 7:59
Bálint Botond Origo: „A közösségi médiában tömegesen jönnek szembe az olyan videók és posztok, amelyben liberális amerikaiak kifejezik örömüket, hogy egy ember meggyilkolt egy másikat. Némelyek kacarásznak, nevetgélnek örömködnek, mindent megtesznek, amit csak undorítónak lehet nevezni ilyenkor egy ember viselkedésében. Mások csak egyszerűen csak kéjesen közönyösnek mutatják magukat, az együttérzésüket másoknak tartogatják. Charlie Kirk halála után a radikális liberálisok megmutatták az igazi arcukat.”


 

