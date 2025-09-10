A Magyar-féle edukáció

Kovács András Mandiner: „Magyar Péter abban mindenképpen újat hozott, hogy amióta kilépett a pártpolitika világába, azóta izzó gyűlölettel viseltetik a neki nem szimpatikus újságírókkal és szerkesztőségekkel szemben – de a neki hízlegő sajtótermékekkel sem bánik kesztyűs kézzel. Még mindezzel sem lenne egetverő probléma, mert egy politikus is eldöntheti, kinek nyilatkozik és kinek nem. A hatalmas nagy probléma ott kezdődik, hogy Magyar egyrészt jól láthatóan agresszíven lép fel a neki nem szimpatikus újságírókkal semben, másrészt a saját híveit arra edukálja, hogy ők is hasonlóan viselkedjenek.”