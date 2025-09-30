Susánszky Mátyás Origo: „Annak örülnénk, ha visszarepülve az időben mondjuk harminc, negyven évet, az a békebeli Európa várná a magyar turistákat, amelyet már csak nyomokban tartalmaz a vén kontinens. Ugyanakkor valójában fontos üzenet, amit Meloni megfogalmaz. A turizmus a nemzeti identitást, önazonosságot erősíti. E tekintetben van mit tanulnia még hazánknak is. Illetve ideje lesz felkészülnie Kelet-Európának, mert ahogy a dolgok állnak, ez a régió turisztikai szempontból egyre népszerűbbé fog válni. Nemcsak gazdag, de még kevésbé felfedezett történelmi hagyományai miatt, hanem a béke és biztonság miatt is. A mindennapi élet szabadsága miatt. Utóbbiak ugyanis Kelet-Európa identitásának részét képezik, míg Nyugaton ennek már csak az emléke pislákol. Ha valaki másért nem is tud, legalább azért örüljön, hogy itt és így élhet.”