Rendkívüli

Orbán Viktor Donald Tusknak üzent

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

A mindennapi élet szabadsága

A mindennapi élet szabadsága

Susánszky Mátyás
2025. 09. 30. 15:19
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Susánszky Mátyás Origo: „Annak örülnénk, ha visszarepülve az időben mondjuk harminc, negyven évet, az a békebeli Európa várná a magyar turistákat, amelyet már csak nyomokban tartalmaz a vén kontinens. Ugyanakkor valójában fontos üzenet, amit Meloni megfogalmaz. A turizmus a nemzeti identitást, önazonosságot erősíti. E tekintetben van mit tanulnia még hazánknak is. Illetve ideje lesz felkészülnie Kelet-Európának, mert ahogy a dolgok állnak, ez a régió turisztikai szempontból egyre népszerűbbé fog válni. Nemcsak gazdag, de még kevésbé felfedezett történelmi hagyományai miatt, hanem a béke és biztonság miatt is. A mindennapi élet szabadsága miatt. Utóbbiak ugyanis Kelet-Európa identitásának részét képezik, míg Nyugaton ennek már csak az emléke pislákol. Ha valaki másért nem is tud, legalább azért örüljön, hogy itt és így élhet.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekRómai Magyar Akadémia

Nézd má'! Még egy lebukott seggnyaló!

Bayer Zsolt avatarja

Eddig leveleket írogattál a fideszes kormánytagoknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.