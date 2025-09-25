Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„A nagy sakkjátszma”

„A nagy sakkjátszma"

Hadházy Ákos
2025. 09. 25. 15:55
Hadházy Ákos Facebook: „Természetesen az atyát senki nem akarta bántani. Ő is csak egy figura abban a nagy sakkjátszmában, amelybe a napokban belekezdett a Rogán Művek: minden ellenzéki szereplők erőszakosnak, sőt, veszélyesnek próbálnak beállítani, és ehhez meg is van minden eszközük, hiszen az ellenzék (sem a régi, sem az új), nem szállt szembe a propagandagépezettel. Természetesen nem riadunk meg semmilyen hazugságkampánytól, a jövő kedden folytatjuk a Ferenciek terén (legfeljebb majd hallgatjuk a harangzúgást egy darabig).”

