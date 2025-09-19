Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„A puliszka robbanni fog”

Parászka Boróka
2025. 09. 19. 8:12
Parászka Boróka Facebook: „A tény az, hogy a közélet militarizálását a Fidesz már egy évtizede elkezdte, csúcsra járatja és most sem a pacifikálásban érdekelt. Ebben a helyzetben a kormányváltásra készülő erők nem engedhetik meg maguknak hogy hibázzanak, se szavak, se gesztusok szintjén. Ha nem tudják pacifikálni a társadalmat, akkor bizony - romániai tapasztalat, a puliszka robbanni fog. Az a feszültség, amit most mindenki fogcsikorgatva próbál visszatartani, kezelhetetlenné válik.”

