A sunyin vigyorgó Weber

Susánszky Mátyás Origo: „A szokásosan sunyin vigyorgó Manfred Weber arcára valami mániákus düh is kiült, amikor legutóbb azt üvöltözte az Európai Parlament vitanapján, hogy olyan, hogy nemzeti szuverenitás az Európai Unióban nincs. Ha egyes tagállamok – tette hozzá – ezzel is ámítják magukat, vagy az állampolgáraikat, az hazugság. A hírhedten magyargyűlölő német politikus persze nem bírta ki, hogy hozzá ne tegye, nehogymár egy Orbán Viktor, vagy az „őrült Fico” mondja meg, mit csináljon Európa. De ez az, amit a Manfred nem képes felfogni. Jelesül, hogy mi is azt mondjuk, hogy nehogymár. Nehogymár egy Weber mondja meg, hogy mit csinálhat Magyarország. Az Európai Unió éppen arra lenne való, hogy meggátolja, hogy mindenféle német, vagy egyébféle brüsszeli politikusocskák megmondják, hogy mi mit csináljunk. Ezért léptünk be egy unióba és nem az Európai Egyesült Államokba.”



