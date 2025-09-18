Nyerges Csenge Facebook: „Ruszin-Szendi Romulusz esete sokkal ijesztőbb annál, mint hogy „csak” fegyvert hord magánál. A valódi veszély az, hogy a tiszás politikusokat emberek követik, és példát vesznek róluk. S ez az, ami igazán félelmetes. Gondoljunk csak Magyar Péterre! Amikor meghirdette az „út a börtönbe” programot, a tiszás hívek azonnal átvették a jelszót, és azóta is ezzel fenyegetik a jobboldaliakat. Véleményvezéreket, újságírókat, de még hétköznapi embereket is, akiknek annyi a “bűnük”, hogy egyszerűen csak mást gondolnak, mint ők. Már odáig jutottunk, hogy listáznak minket a Tiszás Discord csoportjaikban.”





