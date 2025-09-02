Tölgyessy Péter Partizán: „Lehet, hogy rosszabb lesz, de a Fidesz folytatása csak egy ismert rossz. A váltás egy hatalmas kaland, ami nagyon rosszul is végződhet. Ennyire még sohasem aggódtam az országért.”
Így írnak ők – Szeptember 2., délelőtt
