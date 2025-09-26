Szabó Gergő Pesti Srácok: „A legijesztőbb ebben a helyzetben mégis az, hogy miután pillanatok alatt kiderült, micsoda alaptalan hazugság ez a hatalmas mesterterv, továbbra sem álltak le az elvtársak. Hiszen tudjuk a régi kommunista trükköt, elég elküldeni az üzenetet, úgyis lesz jó néhány ember, aki nem néz utána a háttérnek, hanem csak elhiszi, amit mondanak neki. Ez nem politikai játszma, ez nem trükközés, hanem rendkívül súlyos és aljas cselekedet, amiért büntetés jár. Elég volt a finomkodásból, akik akasztgatni akarnak, akik ki vannak képezve az ölésre, akik vérszomjasan börtönbe akarnak zárni mindenkit, aki nem tetszik nekik, érezzék azt, hogy milyen következményeik vannak a tetteiknek! Akkor is, ha az pont a börtön. Kinek, mi jár!”