Kondor Katalin, Magyar Hírlap: „Mint ahogy abban sem bízhatunk, hogy akik ezt a helyzetet, magyarán Európa elrablását és tönkretételét „megszervezték”, azoktól egyszer majd számon kérik, miért tették ezt, és felelősségre is vonják őket. Oly korban élünk, hogy a politika színterén számonkéréssel nemigen találkozunk. Hívatlan vendégnek ajtón kívül van a helye, tartja a magyar közmondás, csakhogy ezek az emberek hívott vendégek, ezért kellene a számonkérés, hogy legalább arra válaszoljanak a migránssimogatók, méghozzá hitelesen, hogy miért is, milyen hihető indokkal hívták be őket? Mert most is jönnek, feltartóztathatatlanul, lásd a portugál, spanyol, olasz és francia helyzetet. S ma már ott tartunk, hogy tehetetlenségükben, de tegyük hozzá, aljas szándékból, nemrégiben Magyarországból akartak migránslerakatot csinálni, hogy mással kapartassák ki a gesztenyét a tűzből, s ne nekik mint meghívóknak kelljen a lényeggel foglalkozniuk.”



