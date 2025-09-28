Álmok, álmok...

Hont András, Facebook: „Semmi probléma azzal, hogy a Tisza az ígéretekkel ellentétben csak novemberben kezdi meg az előválasztási procedúrát, hiszen az előre hozott választást már megnyerte áprilisban.”
Így írnak ők – Szeptember 28., délelőtt
