Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Amoralitás

Amoralitás

Anikay Antal
2025. 09. 02. 15:18
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Anikay Antal Öt: „És ez bizony komolyan felvet néhány lényegi kérdést: vajon Európa ugyanaz az értékrend, melyet hajdanában annyira vonzónak találtunk, vagy egy lényegében morálisan lesüllyedt, nemzetközi befolyásáért görcsösen küzdő, etikátlan és amorális, korrupt intézmény? Vajon Ukrajna komolyan gondolja-e, hogy a helye Európában van, amikor államilag legalizálja a terrorizmust, nyíltan támogat terrorcselekményeket, és EU tagországoknak, sőt NATO-tagállamoknak okoz károkat a NATO-tól kapott fegyverrel? Tényleg azt gondolja, hogy ilyen viselkedéssel a civilizált világhoz tartozik? Ukrajna békét hirdet, és a másik felet hibáztatja a béke elmaradásáért, amikor órákkal a béketárgyalások előtt az orosz elnök helikopterét drónokkal lövi, hidakat és üzletközpontokat robbant fel, és e cselekményekben tevékenyen használja pl. az Azov-egységet ukrán állami színekben.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekHorn Gábor

Horn Gábor hatalmas öngólján nevet az egész internet, Magyar Péter bosszankodhat

Csépányi Balázs avatarja

Rájár a rúd az egykori SZDSZ-es elemzőre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.