Anikay Antal Öt: „És ez bizony komolyan felvet néhány lényegi kérdést: vajon Európa ugyanaz az értékrend, melyet hajdanában annyira vonzónak találtunk, vagy egy lényegében morálisan lesüllyedt, nemzetközi befolyásáért görcsösen küzdő, etikátlan és amorális, korrupt intézmény? Vajon Ukrajna komolyan gondolja-e, hogy a helye Európában van, amikor államilag legalizálja a terrorizmust, nyíltan támogat terrorcselekményeket, és EU tagországoknak, sőt NATO-tagállamoknak okoz károkat a NATO-tól kapott fegyverrel? Tényleg azt gondolja, hogy ilyen viselkedéssel a civilizált világhoz tartozik? Ukrajna békét hirdet, és a másik felet hibáztatja a béke elmaradásáért, amikor órákkal a béketárgyalások előtt az orosz elnök helikopterét drónokkal lövi, hidakat és üzletközpontokat robbant fel, és e cselekményekben tevékenyen használja pl. az Azov-egységet ukrán állami színekben.”