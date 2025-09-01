„Angyali” türelem

Csillag István Népszava: „Magyar Péternek volt türelme kivárni az Európai Parlament üléstermében, hosszan állva Orbán előtt, hogy a „vezér” hajlandó legyen ülepét kissé megemlve kezet fogni vele. A kézfogásnak ebben az esetben az volt a jelentősége, hogy érzékeltette a nagyúrral: nem tartozik a jobbágyai közé, egyenrangú vele. Orbán kénytelen volt „civilizáltnak” mutatkozni az európai színpadon, ami vazallusai körében meglehetős megrökönyödést váltott ki, hiszen számukra különös kegy, ha a „főnök” leereszkedik hozzájuk, kezet fog velük.”