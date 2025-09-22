Anyák, mint kieső adózók

Csillag István Népszava: „CÓRESZRE NEM VESZÜNK FEL ELŐLEGET, tartja a mondás, ám mivel Orbán csak az indián szólásokat ismeri, ezért amikor a közteherviselés alóli örökre szóló mentességeket kitalálja, ez eszébe sem jut. Igaz, nem jártas a történelemben sem, mert akkor tudná, hogy reformkori elődeink mennyit küzdöttek azért, hogy a közteherviselést mindenkire kiterjesszék és a privilégiumok megszűnjenek. Az végképp nem jutott volna eszükbe, hogy elzálogosítsák a még meg nem születettek jövőjét, hiszen az az adóbevétel, amit a többgyermekes nők nem fizetnek be a kasszába, a későbbi nemzedék felnevelésének költségeiből fog hiányozni.”