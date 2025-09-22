Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Anyák, mint kieső adózók

Anyák, mint kieső adózók

Csillag István
2025. 09. 22. 15:04
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Csillag István Népszava: „CÓRESZRE NEM VESZÜNK FEL ELŐLEGET, tartja a mondás, ám mivel Orbán csak az indián szólásokat ismeri, ezért amikor a közteherviselés alóli örökre szóló mentességeket kitalálja, ez eszébe sem jut. Igaz, nem jártas a történelemben sem, mert akkor tudná, hogy reformkori elődeink mennyit küzdöttek azért, hogy a közteherviselést mindenkire kiterjesszék és a privilégiumok megszűnjenek. Az végképp nem jutott volna eszükbe, hogy elzálogosítsák a még meg nem születettek jövőjét, hiszen az az adóbevétel, amit a többgyermekes nők nem fizetnek be a kasszába, a későbbi nemzedék felnevelésének költségeiből fog hiányozni.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKozma Lajos

Íme itt van minden!

Bayer Zsolt avatarja

Ezek tényleg meg bírták írni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.