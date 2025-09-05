Pilhál Tamás Ripost: „Nem arról van szó, hogy csúnyákat szeretnék mondani Magyar Péterről, ám tettei és a tények makacs együttállása miatt lehetetlen például nem árulónak nevezni egy olyan embert, aki lehallgatja, másfél évig zsarolja, majd elárulja a feleségét. Azért is áruló, mert harminc ezüstért eladta magát Manfred Webernek és Von der Leyennek, azóta Brüsszel „bólogató Jánosaként” viselkedik. Pártja mamelukjai ukrán zászlós pólóban feszítenek az Európai Parlamentben, és egyetlen szavuk sincs, amikor az ukránok szétbombázzák a Barátság kőolajvezetéket, veszélyeztetve a magyarok mindennapjait. Mi ez, ha nem árulás?”