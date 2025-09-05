Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Az áruló

Az áruló

Pilhál Tamás
2025. 09. 05. 15:51
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Pilhál Tamás Ripost: „Nem arról van szó, hogy csúnyákat szeretnék mondani Magyar Péterről, ám tettei és a tények makacs együttállása miatt lehetetlen például nem árulónak nevezni egy olyan embert, aki lehallgatja, másfél évig zsarolja, majd elárulja a feleségét. Azért is áruló, mert harminc ezüstért eladta magát Manfred Webernek és Von der Leyennek, azóta Brüsszel „bólogató Jánosaként” viselkedik. Pártja mamelukjai ukrán zászlós pólóban feszítenek az Európai Parlamentben, és egyetlen szavuk sincs, amikor az ukránok szétbombázzák a Barátság kőolajvezetéket, veszélyeztetve a magyarok mindennapjait. Mi ez, ha nem árulás?”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gong Tao nagykövet, Kínai Népköztársaság
idezojelekKína

A történelemből merítve építsük a jövőt és őrizzük a békét

Gong Tao nagykövet, Kínai Népköztársaság avatarja

Gong Tao, a Kínai Népköztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövetének írása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.