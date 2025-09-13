Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Az eddigi jelöltek kiábrándítóak

Az eddigi jelöltek kiábrándítóak

Bartus László
2025. 09. 13. 7:56
Bartus László Facebook: „A választásig hét hónap van hátra. Addig simán megfordul a jelenlegi eredmény, mert a Fidesz mozgósítása még nincs benne ezekben a mérésekben. Magyar tábora elérte saját csúcsát, az már csak csökkenni fog. Nincs extra oka a növekedésnek, mert Orbánt ennél jobban már nem fogja utálni az, aki utálja. Magyarnak e tekintetben vannak "tartalékai". Kiszámíthatatlan, hogy Magyar jelöltállítása hogyan sül el, a "Tisza-szigetekben" mekkora bomlás indul. Az eddigi jelöltek kiábrándítóak.”

