Az elérhetetlen százhatos

Ungváry Zsolt Mandiner: „Magyar Péternek nyilvánvalóan szavazógépekre van szüksége, ezt az EP-ben és a fővárosi közgyűlés működése keretében már megmutatta, de kérdés, ez a gyakorlatban hogyan fog működni. Hogyan fognak 106 egy irányba húzó, értelmes, programhoz hű embert találni, amikor igazán program sincs? Kihez-mihez lesznek hűségesek a tiszás jelöltek? Az O1G-hez, Magyar Péterhez, a kormány és támogatóik elleni féktelen gyűlölethez, a romboláshoz? Manfred Weberhez, Von der Leyenhez, az ukránokhoz, a zebrákhoz? Az elmúlt harmincöt esztendőben még mindig nem sikerült nemcsak megfelelő, kellően karizmatikus, becsületes, elvekhez ragaszkodó, feddhetetlen vezetőt kitermelnie a baloldalnak (Magyart sem ők termelték ki, bár ezzel speciel nincs oka hencegni a Fidesznek sem), de képviselőkből sem. Varju, Kunhalmi, Arató, Vadai, Szabó Tímea, Tordai Bence és más héroszok mellett a Tisza innovációja egyelőre a pályáztatás útján elnyert Kollár Kinga vagy a fájdalmasan dilettáns Tarr Zoltán, az ugyancsak korábbi szövetsége ellen forduló Csupasz pisztoly 2.0 vagy a színpadi deszkákat nagygyűlési pódiumokra cserélő, és rosszul megírt, de kétségkívül harsány szerepeket eljátszó Nagy Ervin csatába állítására korlátozódik. És még ha idevesszük az egészen speciális kategóriába sorolható Hadházyt, ez akkor is három-négy ember. Ha hazahívják azokat az EP-képviselőket, akik még nem csekkoltak be a budapesti közgyűlésbe, a bűvös százhatos szám még mindig elérhetetlen távolságra van.”



