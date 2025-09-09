Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Az idő már nem a Tiszának dolgozik

Az idő már nem a Tiszának dolgozik

Boros Bánk Levente
2025. 09. 09. 15:19
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Boros Bánk Levente HírTV: „Van egy olyan tömege a társadalomnak, amely nem szavaz a Fidesz-KDNP-re, akinek nem szimpatikus Orbán Viktor, de ez egy limitált ellenzéki közeg. És Magyar Péter ezt összegereblyézte és megállt, mert ehhez már mondanivaló kellene, hogy tovább tudjon növekedni, hogy meg tudjon szólítani embereket. Jelöltekre lenne szükség, programra lenne szükség. És mostanra szerintem kiderült és azt állítottam már korábban is róla, de most már meg vagyok győződve, hogy innentől kezdve az idő már nem a Tisza Pártnak dolgozik, hanem a kormánypártoknak.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Elvonási tünet? Alkoholista focistával bővült Magyar Péter szégyenpadja

Csépányi Balázs avatarja

Váczi Zoli is megérkezett. Mi jöhet még?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.