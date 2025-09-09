Az idő már nem a Tiszának dolgozik

Boros Bánk Levente HírTV: „Van egy olyan tömege a társadalomnak, amely nem szavaz a Fidesz-KDNP-re, akinek nem szimpatikus Orbán Viktor, de ez egy limitált ellenzéki közeg. És Magyar Péter ezt összegereblyézte és megállt, mert ehhez már mondanivaló kellene, hogy tovább tudjon növekedni, hogy meg tudjon szólítani embereket. Jelöltekre lenne szükség, programra lenne szükség. És mostanra szerintem kiderült és azt állítottam már korábban is róla, de most már meg vagyok győződve, hogy innentől kezdve az idő már nem a Tisza Pártnak dolgozik, hanem a kormánypártoknak.”