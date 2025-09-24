Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Az Unió öngyilkos stratégiája

Az Unió öngyilkos stratégiája

Bogár László
2025. 09. 24. 8:16
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bogár László Magyar Hírlap: „Orbán Viktor most először vázolta fel nyíltan, hogy az a közép-európai térség, ahová tartozunk, szembe kell forduljon az Európai Unió uralmi struktúráinak egész Európát leromboló öngyilkos stratégiájával. Hogy nekünk egyszerre kell hosszútávú kölcsönös előnyökön nyugvó együttműködést folytatnunk a világ mindhárom meghatározó birodalmával, az USA-val, Kínával és Oroszországgal. Bár ezt egyelőre még nem mondta ki, de szavaiból világosan felsejlik, hogy ennek a „Háromtest Birodalomnak”, a hármójuk együttműködésére épülő új világrendnek nincs, és nem is lehet alternatívája. És bármilyen szürreálisnak is tűnhet fel ma még egy ilyen világrend, nekünk magyaroknak részt kell vállalnunk ennek szellemi előkészítésében.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekújságírás

Szabad-e merengni?

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Lehet, nem a tempónk túl gyors, csupán elmulasztottunk megállni a legfontosabb stációknál.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.