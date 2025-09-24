Az Unió öngyilkos stratégiája

Bogár László Magyar Hírlap: „Orbán Viktor most először vázolta fel nyíltan, hogy az a közép-európai térség, ahová tartozunk, szembe kell forduljon az Európai Unió uralmi struktúráinak egész Európát leromboló öngyilkos stratégiájával. Hogy nekünk egyszerre kell hosszútávú kölcsönös előnyökön nyugvó együttműködést folytatnunk a világ mindhárom meghatározó birodalmával, az USA-val, Kínával és Oroszországgal. Bár ezt egyelőre még nem mondta ki, de szavaiból világosan felsejlik, hogy ennek a „Háromtest Birodalomnak”, a hármójuk együttműködésére épülő új világrendnek nincs, és nem is lehet alternatívája. És bármilyen szürreálisnak is tűnhet fel ma még egy ilyen világrend, nekünk magyaroknak részt kell vállalnunk ennek szellemi előkészítésében.”
Így írnak ők – Szeptember 24., délelőtt