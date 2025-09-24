Az Unió öngyilkos stratégiája

Bogár László Magyar Hírlap: „Orbán Viktor most először vázolta fel nyíltan, hogy az a közép-európai térség, ahová tartozunk, szembe kell forduljon az Európai Unió uralmi struktúráinak egész Európát leromboló öngyilkos stratégiájával. Hogy nekünk egyszerre kell hosszútávú kölcsönös előnyökön nyugvó együttműködést folytatnunk a világ mindhárom meghatározó birodalmával, az USA-val, Kínával és Oroszországgal. Bár ezt egyelőre még nem mondta ki, de szavaiból világosan felsejlik, hogy ennek a „Háromtest Birodalomnak”, a hármójuk együttműködésére épülő új világrendnek nincs, és nem is lehet alternatívája. És bármilyen szürreálisnak is tűnhet fel ma még egy ilyen világrend, nekünk magyaroknak részt kell vállalnunk ennek szellemi előkészítésében.”