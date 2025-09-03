Az űr az úr

Tarjányi Péter Facebook: „Az űrparancsnokság áthelyezése valóban stratégiai súlyú lépés. Aki az űrt uralja, előnyt szerez a Földön is. És ez belpolitikai gesztus is: Trump a déli bázisát erősíti vele.”
Így írnak ők – Szeptember 3., délelőtt
