Így írnak Ők

Az üvöltöző M. Péter

Az üvöltöző M. Péter

Kondor Katalin
2025. 09. 03. 15:55
Kondor Katalin, Magyar Hírlap: „Nyilván sokan tapasztalták már, hogy a folyton nagyot mondó s magukat roppant fontosnak tartó emberek járulékos tulajdonsága az is, hogy fantasztikus gondolataikat csakis ordítva tudják értésünkre adni. Így cselekszik a sokak által újkori messiásnak nevezett Magyar Péter úr is, a Tisza nevű párt létrehozója. Jószerével nem látni róla olyan képet vagy videófelvételt, ahol ne üvöltve, eltorzult arccal mondaná el, amit híveinek közzé akar tenni. Erre mondom én, különösen mostanában, hogy nagyotmondás ellen a nagyothallás az egyetlen védelem.”


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

