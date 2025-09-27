Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Bartus nekirongyolt Dobrevnak

Bartus nekirongyolt Dobrevnak

Bartus László
2025. 09. 27. 7:42
Bartus László Facebook: „Dobrev Klára felajánl 5 millió forintot annak, aki bizonyítékot szolgáltat? Hány hamis tanú hajlandó 5 millió forintért az anyjára is vallani, hogy ő a Zsolti bácsi. Bízzunk a javítóintézet nevelő hatásában, de a Szőlő utcában fiatalkorú bűnözők voltak, akiket nem szeretnénk így ismeretlenül megítélni, de közülük nem akadhat valaki, aki 5 millióért bevállalja Semjént? Aztán csodálkoznak, hogy ugyanez a mentalitás egy korrupt fideszes szélhámosnak elhisz mindent, mert az is Orbán bukását szolgálja. Most már mindenkinek aljasnak kell lennie? Muszáj Magyar Péterrel versenyezni a parlamentbe jutásért? Nem lehet, hogy akik éppen azért szavaznának a DK-ra, mert nem olyan, mint Magyar Péter és hívei, már nem fognak? Hol van a határ? Mostantól bárkit, bármivel meg lehet vádolni bizonyítékok nélkül?”

