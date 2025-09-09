Boris Kálnoky Mandiner: „Most először Magyar teljes mértékben hitet tesz egy EU-éltanuló szerepe mellett, elemzőként tehát azt kell mondani: Orbán kezére játszik.”
Így írnak ők – Szeptember 9., délelőtt
