Birodalmi egyformaság

Bálint Botond Pesti Srácok: „Európa lényege tényleg a sokszínűség, sehol máshol nem alakult ki ennyi olyan jelentős kultúra, amely képes volt stabil államiságot létrehozni és a kereszténység egyformaságát ennyiféleképpen megtermékenyíteni a saját nyelvével és kultúrájával. Minden kultúra egy válasz az emberi lét nagy kérdéseire és a túlélés-fennmaradás problémájára. Európa ettől Európa. És mégis egy olyan ideológia rombol le és pusztít el bennünket, amely a birodalmi egyformaságba akar mindent taszítani.”