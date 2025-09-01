Schmidt Mária ATV: „Én nem hiszem, hogy a magyar állampolgárok, amikor a jövőjükről fognak szavazni ’26 tavaszán, akkor egy ilyen blöffnek, ami pillanatnyilag Magyar Péter, be fognak dőlni. Márki-Zay Péternek se dőltek be, pedig mögötte azért volt egy csapat, ott állt az összes létező párt. Most az egykori pártok képviselői, volt vezetői mind arról nyilatkoznak, hogy ők nem indulnak a választáson és a pártjaik sem fognak elindulni. Akkor hol az a csapat, amelyikre egy országot rá lehet bízni úgy, hogy közben a határainkon háború dúl, és Európa válságos helyzetben van?”